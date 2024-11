ZA UMIROVLJENIKE / Sindikati pozdravljaju božićnice: 'Ali to daju samo pojedini gradovi. Evo što treba'

Brojni gradovi, županije i općine i ove će godine počastiti umirovljenike božićnicom. Iznos ovisi o tome gdje živite. Godinu dana prije lokalnih izbora, iznosi su uglavnom veći nego prošle godine, a ovisno o visini mirovine, kreću se od 30-ak eura do čak 600 eura, koliko isplaćuju neki gradovi. Isplata je krenula u Samoboru, a neki su svoj bonus već i potrošili. I ove godine, jedna od najvećih božićnica u zemlji je u Velikoj Gorici. RTL-ov Marko Šiklić razgovarao je s tajnikom Sindikata umirovljenika Hrvatske Igorom Kneževićem koji je rekao da je Hvalevrijedno kada općine i gradovi isplaćuju božićnice i uskrsnice umirovljenicima jer se radi uglavnom o siromašnoj populaciji. "Ali, problem je što to čini manji dio gradova i općina, te što su to simbolični iznosi od 30 do 50 eura. Ima gradova koji su bogatiji i daju nešto više. Sad, kad dolaze izbori, očekuje se da će se ti iznosi povećati, što nije loše za umirovljenike - barem jednom u te četiri godine. Ipak, lokalni izbori su u svibnju, pa je za očekivati da će uskrsnica biti veća i primamljivija od božićnice", smatra Knežević.