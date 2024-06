OGORČENI / Sindikat policajaca uputio pismo Habijanu: 'Zabranjen nam je rad od kuće bez dokaza o negativnom utjecaju'

Hoće li se popraviti model rada od kuće - u mnogim je državnim tijelima nakon završetka probnog projekta došlo do zabrane takvog rada, kažu u Sindikatu policije. Stoga su pisali ministru pravosuđa. Nezadovoljan organizacijom rada od kuće, sindikat policije je ovo pismo na tri stranice uputio ministru Damiru Habijanu. 'Čelništva više državnih tijela zabranila su korištenje ponedjeljka i petka za "rad od kuće" za cijelo državno tijelo bez ikakvih dokaza o negativnom utjecaju na rezultate rada', stoji u pismu. To smatraju neprihvatljivim i omalovažavajućim jer implicira da državni službenici produžuju vikende i ponašaju se kao uhljebi. Traže da rad od kuće bude pravilo, a ne mogućnost. Sindikalist koji je sudjelovao u pregovorima kaže - to u praksi nije izvedivo. Prilog reporterke Kristine Čirjak.