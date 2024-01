sve manje građana ulazi u minus / Rok za dogovor dopuštenog prekoračenja s bankama do kraja lipnja: 'Manjina je to napravila, još milijun i pol građana nije'

Život bez minusa na računu za brojne je građane nezamisliv. No rijetki su shvatili ozbiljno da s bankama moraju dogovoriti prelazak iz prešutnog prekoračenja u dopušteno do kraja lipnja. Još milijun i pol građana to mora učiniti. Hoće li ostati bez prava na minus? Katarina Brečić razgovarala je s Tamarom Perko, glavnom direktoricom Hrvatske udruge banaka.