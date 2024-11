'OPASNOST ZA DRŽAVU' / Robert De Niro pojavio se na predizbornom skupu Demokrata

Amerika odbrojava posljednje sate kampanje do početka predsjedničkih izbora kada će se odrediti budući vođa najjače zemlje svijeta. Donald Trump je obišao čak tri države u jednom danu i to one odlučujuće Pennsylvaniju, Sjevernu Karolinu i Georgiju. Svuda je postavio tezu o nepoštenim izborima pa mnogi tumače da ponovno priprema teren za osporavanje izbornih rezultata u slučaju poraza kao i 2020. , kada je tvrdio da je pokraden. Kamala Harris u jučerašnjim skupovima nije niti jedan jedini put imenom i prezimenom spomenula Donalda Trumpa. Odlučila je taj finiš kampanje posvetiti pogledu u budućnost. Na njezinom se skupu u Pennsylvaniji na samom kraju kampanje pojavio i Robert de Niro koji joj je pružio svoju podršku i održao govor. Više pogledajte u videu