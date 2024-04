DIREKTOV KONTROLNI / Rješenje ili riješenje? Ovo su pravopisne noćne more Hrvata: 'Neki pišu i imena malim slovom'

Kaže li se sljedeći ili slijedeći, ima li riješenja ili ga ipak nema, a mogućnost je li to tvrdo ili meko ć. Vjerovali vi to ili ne, ovakve dvojbe svaki dan imaju mnogi ljudi u Hrvatskoj, nabrojali smo najčešće pravopisne greške u 2023. godini. Znamo to zahvaljujući Hašeku, hrvatskom akademskom spelling chekeru, koji je na domeni ispravi.me lani ponašao 5 milijuna pravopisnih grešaka. Vrijeme za Direktov kontrolni iz pravopisa, u ulozi profesora je Direktov reporter Rikardo Stojkovski.