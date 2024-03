'PODCIJENJENA GRANA' / Rastu plaće i broj radnika: Doživljava li tekstilna industrija procvat?

Raste dobit, rastu plaće i raste broj radnika. U tekstilnoj industriji zaposleno je 3300 ljudi, što je rast od 2 posto. Ali daleko je to od onih vremena kada ih je samo u Kamenskom bilo 2500. Prema podacima FINE, za tekstilnu industriju ima budućnosti. Dobit je 2022. bila 20 milijuna eura, što je rast od 53 posto u odnosu na godinu prije.Prosječna neto plaća u tekstilnoj industriji iznosila je 700 eura, što je za 7 % više u odnosu na godinu prije. No, to je 20 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika.