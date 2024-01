BUNT GRADOVA / Provjerili smo koji će gradovi kao i Split proglasiti sajamske dane: 'Strani lanci koriste naše trgovkinje kao roblje'

Da bi se zaradilo mora se raditi, a isto vrijedi i za nedjelju i blagdane. Zato će ih gradovi i općine proglašavati sajamskim danima. U Zagrebu to neće biti baš svaki put. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da će na to gledati 'od prilike do prilike'. 'Proglasit ćemo ih svaki puta kada se za to ukaže potreba', dodao je. U susjednoj Svetoj Nedelji neke će nedjelje i blagdani biti radni, ali ne cijelu godinu. 'Trebamo gledati da ljudima damo pravo na rad. Ako žele raditi nedjeljom trebamo im to omogućiti. Bez obzira na to jesmo li načelnici, gradonačelnici, župani ili ministri', rekao je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje. S druge strane, HDZ-ov gradonačelnik Osijeka nema u planu prkositi šefu pa će raditi kako su odredili zakonom. Dario Hrebak, njihov partner u Vladi iz Bjelovara, sajamske dane proglašavat će prema potrebi ili zahtjevu. Sinjska alka i blagdan Velike Gospe bit će radni dani, a ostale će gradonačelnik Miro Bulj proglasiti u dogovoru s obrtnicima. 'Naravno da je nelogično od Zakona da se može danas kupovati kruh, a negdje i meso na benzinskim postajama, ali moramo braniti neradnu nedjelju jer strani trgovački lanci koriste naše trgovkinje kao roblje jer imaju tri puta manju plaću', rekao je. Sajamske dane imat će i Koprivnica, iako je njezin gradonačelnik Mišel Jakšić kritizirao odluku. 'Zabrana rada nedjeljom bila je apsolutno nepripremljena, apsolutno krivo iskomunicirana. Nije bila ništa drugo nego namirenje određenih političkih potreba biračkog tijela HDZ-a', izjavio je. U Mariji Bistrici, planraju sve nedjelje i blagdane do kraja godine proglasiti sajamskim danima. S obzirom na to da su i Nacionalno svetište, HDZ-ov načelnik Općine od države će tražiti da ih se u potpunosti izuzme iz ove zakonske odredbe. Više pogledajte u prilogu reportera Gorana Latkovića