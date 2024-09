'TO JE ZDRAV RAZUM' / Predsjednik Milanović protiv 'nekontroliranog dovođenja stranih radnik'

Predsjednik Republik Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na Svečanoj sjednici Općine Kamanje. Naglasio je kako nije rješenje u nekontroliranom dovođenju stranih radnika odnosno dovođenju "svakog tko odgovara nekom poslodavcu". Slaže se da ne trebaju svi biti doktori. "Ali naša djeca nisu nikakva viša bića koja ne trebaju raditi poslove koje obavljaju strani radnici. Radnici koji dolaze iz inozemstva ne znaju hrvatski. Svjedočimo da danas naši recepcioneri ne znaju hrvatski, to nije normalno, to treba zaustaviti. To nema veze s bilo kakvom stranačkom orijentacijom, to je zdrav razum. Onaj tko kaže da je to nacionalistički, taj je manipulator. To je prirodan poriv za očuvanjem kulture", rekao je predsjednik Milanović.