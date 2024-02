pomoći će joj sin / Poskupljuju cijene domova za starije za 30 do 50 posto: Gospođa Ruža više svojom mirovinom dom ne može pokrivati

U Istri poskupljuju domovi za starije,a ekipa RTL-a otišla je do Bjelovara gdje su također cijene otišle gore i to za 30 do 50 posto. Razgovarali smo s ravnateljicom Doma te za korisnicom koja je rekla da sad više njezina mirovina ne pokriva cijenu doma jer njezino povećanje iznosi čak 40 posto. Više pogledajte u videu