SDP SE OPRAŠTA / Peđa Grbin: 'Izgubili smo Freda. Druže, počivao u miru'

Peđa Grbin danas je stao pred novinare i izrazio svoje žalovanje za smrću Freda Matića. 'Danas nas je napustio naš, prijatelj, drug, kolega, Predrag Fred Matić', izjavio je Grbin. Najbolji opis za njega, dodao je Grbin, je da je on izabrao biti čovjek, usprkos svemu što mu se dogodilo, i to je bio Fred. "Svi koji su ga znali, a mnogi su ga znali, znaju koliko je to teško reći', izjavio je Grbin.