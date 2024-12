SNOVI O OBITELJSKOJ SREĆI / Ove godine u Hrvatskoj je službeno posvojeno 124 mališana

Topli dom i roditeljsku ljubav trebaju imati sva djeca, no, nažalost, mnoga o tome još samo sanjaju i čekaju posvojenje. Od 2021. posvojenja djece u Hrvatskoj porasla su u odnosu na prethodni 10-godišnji prosjek od 114 mališana. Godine 2021. posvojeno ih je 156, dok je ubrzanjem postupka 2022.-a godina bila rekordna sa 196 posvojenja. U 2023. 169 dječaka i djevojčica dobilo je nove obitelji, a ove godine, do 3. prosinca u Hrvatskoj je službeno posvojeno 124 mališana. Najveći broj djece snove o obiteljskoj sreći sniva u Domu za nezbrinutu djecu u zagrebačkoj Nazorovoj ulici. To je najveći takav dom.