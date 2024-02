IMENOVANJE TURUDIĆA / Oštar odgovor Milanoviću iz HDZ-a: 'Ide potpuno izvan svojih ovlasti'

Iz HDZ-a su večeras oštro odgovorili predsjedniku Republike koji je upozorio kako još ima vremena da se zaustavi imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom jer još nije dao prisegu. Predsjednik, doduše, nije do kraja precizirao kako i tko to može učiniti. Za HDZ to je završena priča, a predsjednik se, smatraju, miješa u nešto što je izvan njegovih ovlasti. "Ovo što radi on u kombinaciji s oporbom je polupolitički, poluinstitucionalni udar na Vladi i na parlamentarnu većinu", rekao je premijer Andrej Plenković. Više pogledajte u videu.