U SPLITU / Orkansko jugo radilo probleme po Dalmaciji. Zapovjednik vatrogasaca: 'Spremni smo na sve'

Orkansko jugo i dalje puše na srednjem dalmatinskom potezu. Negdje oko 110 kilometara su izmjereni najjači udari upravo u gradu Splitu. To je danas tijekom cijelog dana stvaralo probleme u pomorskom prometu, pa su tako u prekidu bile sve katamaranske linije, ali dobar dio trajektnih linija. Trajekt iz Starog grada u 17 sati i 30 minuta uspio se probiti do Splita. No, isto tako nova informacija kaže da je obustavljena i trajektna linija prema otoku Šolti. Vatrogasci su imali dosta posla na splitskim ulicama, a kako je to izgledalo, objasnio je njihov zapovjednik iz prve ruke. 'Dan je prošao s nekoliko intervencija, kao i svako nevrijeme. Što se tiče našeg posla, imali smo rušenje stabala, ograde su padale na gradilištima na par mjesta. Nismo imali problema u smislu da je netko stradao, da ima nekih većih materijalnih šteta. Uglavnom je dobro prošlo', rekao je Mikulčić.