VELIKI DOGAĐAJ NA VELESAJMU / Oni su poput zvijezda, a najvažnije je kako izgledaju. Jesu li izložbe pasa zapravo patnja? 'Nema tu ljubavi'

U Zagreb je stiglo čak 25.000 pasa i to iz 80-ak zemalja. Riječ je o velikoj svjetskoj izložbi koja se od danas do nedjelje održava na zagrebačkom Velesajmu. I dok jedni ističu koliko je to dobra stvar za domaći turizam, drugi tvrde nisu to izložbe ljepote nego patnje. Više u priči RTL-ove reporterke Ružice Đukić