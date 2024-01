A KAZNA 30 EURA... / Oni idu na crveno, a bez žurbe će i policajcu iza leđa proći - polako, bez žurbe i preko prometnice s 4 trake...

Crveno za pješake, ali neki jednostavno prolaze. Akcija splitske policije usmjerena je upravo na njih jer su jedna od najrizičnijih skupina u prometu. Nada iz Splita priznala je grešku: 'Ide upozorenje nisam nikad kažnjena. Vidila sam crveno za automobile pa sam mislila da mogu preći jer u tom trenutku se otvara zeleno. No Igor smatra da semfor prekratko traje: 'Vidia sam da je fermalo auto i kad se fermalo, onda mogu ja proći. A šta ovi kasni semafor, oni mali šta širi, skuplja noge - šta ću mu ja.' Kaže, nije stigao prijeći i dodaje: 'Kako ću, nisam Usain Bolt, brate mili, jer ovo je kratko treba malo produžit.' Kazna za prijelaz preko crvenog za pješake je 30 eura, no cilj akcije nije samo kažnjavanje. Perica Orešković, savjetnik prometne policije PU splitsko-dalmatinske, objašnjava: 'Danas radimo kombinirano, radimo upozorenja i novčane kazne. Akcije je preventivno represivnog karaktera, kao što sam htio reći želimo osvijesti javnost o sigurnom prelasku preko ceste kako se ne bi ponovila u jednu ruku prošla godine .' Prošle godine smrtno je stradalo pet pješaka, 85 ih zadobilo teške ozljede, a 170 lakše. Policija je nadzirala i prekršaje vozača. Vozačica iz Splita, Lucija kaže da misli da su više u prekršaju pješaci od vozača. No nekima je svejedno što je policija tu, pa iza njihovih leđa rade prekršaj. Bez žurbe, daleko od pješačkog prijelaza hodaju preko prometnice s 4 traka...