TRUMP VS. HARRIS / Ofenzivno odmah na početku debate: 'Nemoralno je da Trump govori ženi što da radi sa svojim tijelom'

Republikanac Donald Trump i demokratska potpredsjednica Kamala Harris odmah su krenuli u ofenzivu u uvodnom segmentu svoje prve predsjedničke debate u utorak. Harris je napala Trumpovu namjeru da nametne visoke carine na stranu robu - prijedlog koji je usporedila s porezom na promet za srednju klasu - dok je hvalila svoj plan da ponudi porezne olakšice obiteljima i malim poduzećima. "Donald Trump ostavio nam je najveću nezaposlenost od Velike depresije", rekao je Harris, govoreći o godinama koje je proveo kao predsjednik od 2017. do 2021. godine. Nezaposlenost je dosegla vrhunac od 14,8% u travnju 2020. i 6,4% kada je otišao s dužnosti. Inflacija je, rekao je, "bila katastrofa za ljude, za srednju klasu, za svaku klasu." Harris je iznio poduži napad na ograničenja pobačaja, strastveno govoreći o ženama kojima je uskraćena hitna pomoć i žrtvama incesta koje nisu mogle prekinuti trudnoću zbog zabrana na razini cijele države koje su se umnožile otkako je Vrhovni sud SAD-a 2022. godine ukinuo to pravo na razini cijele zemlje. "Vlada i Donald Trump sigurno ne bi trebali govoriti ženi što da radi sa svojim tijelom. To je nemoralno.", kazala je Harris. Više pogledajte u videu