'AKTIVNO ĆE SE BRANITI' / Odvjetnik Novice Petrača: 'Ne osjeća se krivim, zato je i došao u Hrvatsku'

Novica Petrač, jedan od osumnjičenih u velikoj korupcijskoj aferi u zdravstvu oko kupovine preplaćenih medicinskih uređaja, u kojoj je uhićen i bivši ministar Vili Beroš, predao je policiji. Za njegovim ocem Hrvojem Petračem, šefom zločinačke organizacije kako su ga označili europski tužitelji, raspisan je Europski uhidbeni nalog. Predaju je potvrdio i njegov odvjetnik Fran Olujić, dodavši da je Novica spreman odgovarati na sva pitanja i da se ne osjeća krivim. 'Ako ne već sada, onda u vrlo kratkom roku će se nalaziti u Remetincu jer mu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor', kazao je Olujić. Olujić je ponovio da se Novicu u istrazi Ureda europskog javnog tužitelja tereti za sudjelovanje u zločinačkom udruženju i davanje mita. 'On se ne osjeća krivim, to je jedan od razloga zašto je došao u RH kako bi iznio obranu u kojoj će poreći ono što mu se stavlja na teret i za što ga se sumnjići. Aktivno će se braniti', otkrio je Olujić. Na pitanje misli li da će mu olakotna okolnost biti to što se predao hrvatskim vlastima, odvjetnik vjeruje da je to dobra poruka.