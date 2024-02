PRIČI OVDJE NIJE KRAJ / Od mlade poletne do najspominjanije optužene: 'Poruke Josipe Rimac postale su pop kulturni fenomen'

Poruke Josipe Rimac već su postale pop kulturni fenomen. Možda su grafiti Di si LIpa promptno obrisani, ali evo već su se u Zagrebu pojavile poruke zbog kojih je Predrag Štromar skoro imao problema sa suprugom. Dušo moja samo me ti možeš smiriti. Kninska kraljica, prije nego je postala USKOK-ova optuženica, bila je gradonačelnica Knina, državna tajnica, Tomislavu Karamarku je vodila izbornu kampanju. 125 dana je bila u zatvoru pa je tamo napisala i knjigu Mater, ćaća i pet kćeri. Puno se pričalo i o njezinoj skupoj kolekciji torbica. Od mlade, poletne, samouvjerene do najspominjanije optužene, priči ovdje sigurno nije kraj. O Josipi ex Čulina ex Rimac danas Pleslić Ivan uvijek Skorin.