STABILNE LJETNE PRILIKE / Obilje sunca, a za vikend novi toplinski val uz vrućinu, sparinu i temperature debelo iznad +30

Ujutro i prijepodne većinom vedro, tek u početku po kotlinama ili uz obale rijeka može biti kratkotrajne magle, prije svega na zapadu. Bit će mirnije nego noćas, vjetar će uglavnom izostajati, rijetko uz obalu burin, na krajnjem jugu još tramontana. Zato i malo manje toplo, u unutrašnjosti ujutro između 14 i 17-18 Celzijevih stupnjeva, a duž obale od 22 do rjeđe 25 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, nerijetko i potpuno vedro. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru do umjeren južni, ali bit će osjetno toplije. Posvuda vruće, sparno, temperatura između 31 i 33 stupnjeva. Uz obilje sunca još malo toplije i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vruće i vrlo vruće, od 31 do čak 34 stupnjeva, moguće samo prolazno uz slab do umjeren, ali topao jugoistočni vjetar. U Dalmaciji sunčano, vruće ponegdje i vrlo vruće, osobito u zaleđu. Maestral samo slab, ne donosi pretjeranu ugodnu, a temperatura opet između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. I na sjevernom Jadranu sunčano, samo rijetko u gorskim područjima i u unutrašnjosti Istre koji manji oblak dnevnog razvoja. Vjetar također slab, a bit će za nijansu malo toplije. Temperatura od 30 do 33 stupnjeva, samo koji stupanj niže u gorju