I nije riječ o maloj cifri / Novi udar na umirovljenike: U Istri poskupljuje smještaj u domovima za starije

U četiri doma za starije kojima je osnivač Istarska županija - od 1. ožujka poskupljuje smještaj. Domovi u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši ukupno imaju 550 korisnika. Cijena smještaja dosad se kretala između 400 i 675 eura, s iznimkom doma u Puli, gdje cijene dosežu gotovo 840 eura. Razlog poskupljenja su veće plaće djelatnika doma, veće cijene režijskih troškova i hrane. Pomoć županije je nedostatna, pa je tvrde - ovaj nepopularni potez neizbježan. "Dolazi do poskupljenja okvirno oko 15 posto. To znači od 490 eura do maksimalnih 900 eura za četvrtu kategoriju - nepokretne pacijente. Radi se o minimalnom povećanju cijene kako bi se usred povećanja cijena materijalnih troškova za radnika, povećanja cijena režija nastojali smo da to bude minimalno povećanje. Ono je negdje od 60 do 80 eura u odnosu na dosadašnje cijene po korisniku. Radi se i dalje, rekli bisno, o najnižim cijenama u RH jer Istarska županija značajno sufinancira troškove, pogotovo za ova četiri doma u iznosu od milijun eura", objasnila je Gordana Antić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.