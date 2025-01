IMA I SANKCIJA / Nova pravila za život u zgradama: Evo što se sve mijenja za vlasnike stanova

S prvim danom nove godine na snagu je stupilo više zakona. Uvodi se porez na nekretnine, raste paušalni porez, povećava se osobni odbitak, povećavaju se iznosi neoporezivih primitaka, rastu naknade za nezaposlenost i minimalna plaća… Ipak, najviše pozornosti privukao je Zakon o upravljaju i održavanju zgrada koji je izglasan zadnjeg dana prije stanke u Saboru. Počeo je teći rok od 90 dana za nova pravila za život u zgradama. Zgrade postaju zajednice suvlasnika - pravna osoba s pravnom osobnošću, a to znači da dobiva vlastiti OIB. Andrea Markešić direktorica pravne službe GSKG-a Zagreb za RTL Danas objasnila je što se sve to mijenja. Klime i antene na pročeljima, zatvaranje i natkrivanje balkona odlazi u povijest. Uvedene su sankcije za suvlasnike koji ugrade klimatizacijske uređaje, antene i koji zatvaraju balkone i lođe, ali i za izvođače radova. Na taj način se pokušava spriječiti izvođenje radova. Ako se pokvari klima, ne može se više staviti na mjesto na kojem je bila. Ali to nisu jedine novosti. Više pogledajte u prilogu