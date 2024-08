DUGO VRUĆE LJETO / Nema većih promjena na vidiku osim što nas čeka još vrućine i sparine

Sutra ujutro u unutrašnjosti još će biti tih zaostalih oblaka, ali uglavnom suho, možda samo koja kap padne u početku u središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu zato pretežno ili potpuno vedro. Puhat će naime slaba do umjerena, pod Velebitom ponegdje opet u noći pojačana bura. Najniža temperatura na kopnu od 15 do 18-19 °C, a duž obale i na otocima od 23 do vrlo toplih 26 °C.