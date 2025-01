LISTA S 50 PROIZVODA / Nakon sastanka s trgovcima ministar Šušnjar o novom popisu proizvoda s ograničenim cijenama

Završen sastanak Vlade s trgovcima, ograničit će se cijene 50 proizvoda. "Prezentirana je lista proizvoda koji bismo dodali, moramo uravnotežiti cijene koje će se za njih odrediti kao maksimalne koje bi bile moguće da se naplaćuju u trgovina. Siguran sam da ćemo do kraja mjeseca imati proširenu, revidiranu listu proizvoda ograničenih cijena. Kroz dodatne analize vidjet ćemo treba li biti šira. Dominantno su to proizvodi koje građani koriste u životnim potrebama. Da ne izlazim konkretno, s nazivom proizvoda, dugo bi nam trajalo, tako da, to je logika kojom smo se vodili", kazao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar i dodaje da će lista imati ukupno 50 proizvoda i da će krug biti na popisu