'Ma ima i težih poslova!' / Najteži posao na svijetu? Radnici u sibirskom brodogradilištu klešu brodove od leda na -40

Dron leti nisko iznad snijegom prekrivenog brodogradilišta na ruskom Dalekom istoku, gdje radnici rade na temperaturama ispod ništice kako bi održavali glomazna plovila tijekom ljute sibirske zime. Proces 'vymorozka', što se grubo prevodi kao 'smrzavanje', mukotrpan je i dosadan posao koji traje tjednima u nekim od najtežih uvjeta na svijetu, s temperaturama koje padaju do minus 50 stupnjeva Celzijusa. Radnici otkidaju led koji je obavio brodove, tražeći područja koja trebaju popravke. Plovila su usidrena u luci Yakutsk na obalama rijeke Lene, gospodarske žile kucavice Sibira ljeti, tijekom zimskih mjeseci. Mještani Jakutije, najveće ruske republike po površini, 'vymorozku' nazivaju jednim od najtežih poslova na svijetu, ali sami radnici kažu da je sve stvar perspektive. "Obučeš se kako treba i to je to. Kad dođeš u grijanu zgradu i skineš se, to je poput saune, iz tebe se diže para", rekao je radnik Mikhail Klus (48) za Reuters dok se odmarao od rezanja led motornom pilom. "Ne mislim da je to najteži posao - ima poslova i težih od toga, ali vjerojatno je jedan od najtežih poslova… Treba pokušati razumjeti, treba voljeti hladnoću i rad u njoj."