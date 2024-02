kamionom se zabio u kuću / Mještani u strahu nakon noćne more u Slavoniji: 'Kao da smo na autoputu. Užas'

Svitanje kao iz noćne more za obitelj iz Mirkovaca pokraj Vinkovaca. Kamion se u punoj brzini zabio u njihovu kuću i to u dječju sobu u kojoj je spavala 14-godišnjakinja. Djevojčica je ozlijeđena i prevezena u bolnicu "Znači, dijete sam izvukao iz sobe jedva. Znači, moro sam vrata razvalit da bi je izvukao van. Kad sam pogledao nije krov, rekao sam, ženo kamion nam uletio u kuću. Eto, to je bilo jutros u pola 7", kazao je vlasnik kuće Marko Miškić.Nakon što su čuli udarac pomislili su da je potres ili da je pao krov. U nevjerici su gledali kako je cijela kabina kamiona u dječjoj sobi. Djevojčica je u šoku sjedila na krevetu u oblaku prašine. "Samo kaže, mama krv. Eto, to je rekla", kazao je Miškić. Mještani smatraju da se vožnja kamionima na ovim cestama mora zabraniti. "Na dan prođe ne znam ni sam koliko kamiona. To je užas. Mi smo najprometniji od sviju. Kao da smo na autoputu. Isto!", kaže mještanin. "Pogledajte, moj suprug je vozač kamiona. I sve to sad jednostavno baš utječe na mene", na rubu suza kazala je mještanka. Obitelj Miškić ima još jedno dijete, a oboje su nezaposleni. "Kako će bit, ne znam. Tražit ću pomoć. Što drugo da vam kažem. Druge nema", dodaje Miškić.