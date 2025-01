DRUGI KRUG IZBORA / Milanović nakon glasanja: 'Nema nervoze. Nadam se pobjedi jer mislim da valjam'

.Predsjednik RH Zoran Milanović došao je danas oko 10.30 na svoje biračko mjesto u pratnji supruge Sanje tek se nakon glasanja obratio novinarima. Rekao je da kod njega nema nervoze. " Dobro se osjećam, lijep dan. Hladan, suh. Na svake izbore do sada sam izlazio s nadom u pobjedu. I sada se nadam pobjedi jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno. Mislim da sam ovo posao zadnjih 5 godina i zadnjih 15 radio u najboljoj vjeri a nadam se i da su to ljudi vidjeli", kazao je Milanović. Novinari su i njemu kao i Draganu Primorcu postavili pitanje je li imao ikakvih jutranjih rituala ali on je rekao: 'Ne, nisam čovjek od rituala'. Na pitanje što će raditi dok iščekuje rezultate kazao je: 'Ručat doma s familijom, kao svaka nedjelja'.