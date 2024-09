PLINSKI RAT / Međimurje-plin o neviđenom lovu na potrošače: 'Sve će biti spremno do 1. listopada'

Rok za prelazak građana na Zagrebačku plinaru-opskrbu produžen je do petka, 27.rujna. Objavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji nije otkrio koliko je do sada Zagrepčana i službeno zatražilo prelazak. Unatoč tvrdnji sindikalaca da neće uspjeti obraditi sve zahtjeve, gradonačelnik je uvjeren da će svoja rješenja do 1. listopada imati svi potrošači. Inače, plinara Zagreb-opskrba imala je 270 tisuća potrošača koje je izgubila na natječaju zbog više ponuđene cijene plina, a sada nudi 10 centi nižu cijenu, odnosno jedan do dva eura godišnje u odnosu na Međimurje plin koji je na natječaju pobijedio. Ovo je postao neviđen lov na potrošače, a što o svemu kažu u Međimurje plinu provjerila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić u razgovoru s njegovim direktorom Nenadom Hranilovićem