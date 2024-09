'POLIZITACIJA VOJSKE' / Marija Selak Raspudić o sukobu oko vojnog helikoptera: 'Postoji temeljni problem'

HDZ je predlaganjem izmjena Zakona o obrani jasno priznao poraz u predsjedničkoj utrci, poručila je saborska zastupnika i kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić, komentirajući najnoviji sukob na relaciji Banski dvori i Pantovčak oko korištenja vojnih resursa, konkretno vojnog helikoptera, nazvavši to nedopuštenom politizacijom vojske. "Temeljni problem rasprave o kojoj smo svjedočili posljednjih dana oko korištenja vojnih resursa je što imamo različite izvještaje koji oba izlaze, bilo od MORH-a, bilo Glavnog stožera, od vojno djelatnih osoba, a ti su izvještaju podložni različitoj interpretaciji. Nedopustivo je da se vojno djelatne osobe, naši visoki časnici, koriste u političke svrhe. Oni su i zakonom definirani kao nestranačke osobe, a sada vidimo da su korišteni kao sredstvo i predmet političkog obračuna", poručuje Selak Raspudić, dodajući da se jedino "doista nestranačka osoba" može suočiti s problemom politizacije vojske koji nije od jučer. Time se referirala na izvještaj Oružanih snaga s popisom letova triju tipova helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje je u svom mandatu koristio predsjednik RH, a koji je otkrio da je Zoran Milanović letio u 348 navrata što je po procjenama MORH-a koštali milijun eura. S Pantovčaka su to brže bolje demantirali objasnivši da je Milanović letio 74 puta i da je to koštalo 130 tisuća eura.