KOLAKUŠIĆ, DEBILIZAM I IDIOTES / Macan o Kolakušiću: 'On je politički mrtvac. Kad nazoveš birače idiotima, oni će ti uzvratiti'

Politički analitičar Krešimir Macan kazao je da je Kolakušić prvenstveno sam kriv za rezultat. "Prvo je dobio priliku, pa je prokockao. Realno u tih pet godina nije ništa napravio u Europskom parlamentu. Najpoznatiji je po tome što je fejkao snimke kao on priča, a onda kao sluša predsjednica komisije koja je iz druge snimke. On je uvijek govorio pred praznom govornicom", kazao je Macan. Na pitanje je li ovo kraj njegove političke karijere jer vidimo da najavljuje pohod na Pantovčak Macan kaže: "On je politički mrtvac naročito kad je nazvao hrvatske birače idiotima. Kad nazoveš birače idiotima, ti birači to jako uzvrate. Tako da si bivši", istaknuo je Macan. Cijeli video pogledajte u nastavku