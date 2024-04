UTRKA NA NEBU I ZEMLJI / Leteći taksiji u Srbiju dolaze za tri godine, kada će kod nas?

Do 2027. Srbija će imati leteći taksi, najavio je to mrtav ozbiljan Aleksandar Vučić, koji kaže da već rade s Kinezima. Britansko ministarstvo prometa najavljuje da bi se već za dvije godine tamo moglo letjeti taksijem, doduše u početku s vozačem odnosno pilotom. I tako je moguće postalo nešto što je donedavno izgledalo kao znanstvena fantastika ili komedija kad je u pitanju Marty McFly i njegov leteći Delorean. Dok čekamo prvi let taksijem zanimljivo će biti vidjeti tko će prvi osposobiti taksi bez taksista i hoće li Matu Rimca prestići Elon Musk. Više u prilogu Borka Brunović