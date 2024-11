GOST POLITIČKI KONZULTANT / Musić: 'Kamala je bila ispodprosječna i njeni napadi prema Trumpi bili su jalovi'

Večerašnji gost Direkta je politički konzultant Aleksandar Musić. 'Biden Harris administracija sa iznimkom energetike, je bila loša. Kandidatkinja je bila ispodprosječna, manje autentična od njenog protivnika. Ono što je prosudilo su pravci napada Harris prema Trumpu koji su se ispostavili jalovima i slabima. Pitanje granice, životnog standarda ekonomije je imalo veći učinak u ovim ključnim biračkim bazenima bijelog radništva, a ne Taylor Swift i elite, nego ljudi koji sklapaju kraj sa krajem. S njezine strane, Trump joj je jednom lukavom kampanjom amortizirao pitanje abortusa, a to su mu evangelici progledali kroz prste. To je taj mehanizam koji je on odavno shvatio, nisu svi konzervativci. Po ostalim pitanjima, kao što je prijetnja demokraciji, ispostavilo se potpuno nebitnim', smatra Musić. Više pogledajte u nastavku.