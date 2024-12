ŠTO JE SLJEDEĆE? / Kalinić šokirao: 'Nemojmo zaboraviti da smo i mi pomagali u naoružavanju Sirije za vrijeme Milanovića'

'Može biti i opcija da je srušen. Međutim, ne vjerujem da bi on ušao u avion koji nema protuzračnu zaštitu. Prema informacijama koje ja imam, Rusi su njemu predlagali pomoć. On je tu ponudu odbio, smatrao je da je preumoran za to. Inače, i mi smo sudjelovali u velikoj demokratskoj pobjedi jer smo i mi pomagali u naoružavanju al-Nusre, kad smo slali oružje u Jordan. onda je to preuzeo gospodin Jolani. To je bilo za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Ministrica vanjskih poslova je bila Vesna Pusić, a zamjenik Klisović', rekao je Pavle Kalinić