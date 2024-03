U CENTRU PAŽNJE / Jedan nastup učinio ih je zvijezdama: Na predrasude se ne osvrću

Oni su mali, ali su veliki. Legendarna rečenica iz Smogovaca ni na koga se ustvari toliko ne odnosi, koliko na osobe niskog rasta. Iako su rijetko u javnosti, njih čak troje ovih je dana uspjelo biti u centru pažnju na Dori, i to iako su bili u društvu megazvijezda, Leta 3 i Severine. Karli Eriki Kokorović (21) iz Rijeke to je bio prvi nastup na pozornici u životu. "Vidjela sam to kao priliku da izađem iz svojih granica komfora. Ovo mi je sigurno najljepše iskustvo u životu", rekla nam je Karla. Više u prilogu Petra Panjkote.