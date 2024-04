VANDALIZAM / Incident na Poljudu: Osmorica u bolnici, policajac na operacijskom stolu, Jakobušić u suzama

'Vandalizam teški, pogledaj šta radi ovaj, vidi ga! Alo, roditelji, roditelji di ste?', komentirali su Splićani dok su snimali huligane koji su htjeli iščupati stabla kako bi ih bacili na policajce. Nije bilo roditelja koji bi ovu hordu zaustavili. Splićani ni jutros nisu mogli doći k sebi. "Da sam bila vani, ne bi izašla za nikakav novac vanka, jer su grupe bile ko divljaci, ko da ste pustili krdo divljih ljudi, opasno. Opasno je bilo", rekla nam je Aida Borić Božkov. Bengalke, kamenje, boce, letve, prema policiji je letjelo sve. U bolnici su završila osmorica. 'Najgore je prošao jedan interventni policajac koji je zadobio prijelom vrata bedrene kosti. On je tijekom večeri operiran', rekao je Josip Knežević, voditelj Odjela za traumatologiju splitskog KBC-a. Uhićena su ukupno 54 huligana. Moglo bi se reći samo. Da netko može do ove mjere uništiti stadion kluba kojeg navodno obožava, i predsjednika kluba dovelo je na rub suza. "Osjećam sramotu, sram me je. Nasilje nikad nije riješenje niti može biti. Ono što se dogodilo jučer, dogodilo se da su ljudi se osjećali nesigurno na Poljudu, a nitko se ne treba osjećati nesigurno", izjavio je Lukša Jakobušić. Više u prilogu reportera RTL Direkta, Petra Panjkote.