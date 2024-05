NA ULAZU U GRAD / Imoćani napravili spomenik Mercedesu: 'Ovo nije spomenik automobilu, nego imotskom iseljeniku i njegovu uspjehu'

Godinama je dio šale o Imoćanima, ali i simbol iseljeničkog života, a nakon godinu dana klesanja postavljen je na ulazu u Imotski. Još se čeka službeno, svečano otvorenje spomenika Mercedesu. Skriva se od očiju znatiželjnika, ali kamena replika modela popularno zvanog Minika polako se slaže na ulazu u Imotski. Dio po dio i tako 36 tona kamena. 'To je imotski kamen koji ne možemo naći u jednom komadu, to je ljutac, to je naš dolit. Tvrd je, pretvrd i onda smo ga pilali na 12 mjesta kako bi ga mogli sastavit od imotskog kamena"', rekao je inicijator projekta Ivan Topić Nota. Više u prilogu reporterke Dragane Eterović.