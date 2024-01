OSVOJIO UTVRDU / Ima 91 kaznenu prijavu, ali Trump opet pobjeđuje i gazi prema republikanskoj nominaciji

Donald Trump odnio je veliku pobjedu u New Hampsireu i nezaustavljivo gazi prema republikanskoj nominaciji. 'Sada smo osvojili New Hampshire tri puta. Tri! Tri! I svaki put ga osvojimo. Dobijemo predizbore, pobijedimo na općim izborima, osvojili smo ga. I to je vrlo, vrlo posebno mjesto za mene, iznimno je važno', poručio je Trump u svom svom stožeru. Ova je pobjeda za Trumpa jako važna - jer je New Hampshire utvrda umjerenih republikanaca, koji bi trebali biti naklonjeniji kandidatkinji Nikki Haley. Trump se suočava s 91 kaznenom prijavom i uvjerava - žrtva je političkog progona. I on i Biden starije su dobi, ali sve vodi tome da će Amerikanci opet u studenom imati isti izbor.