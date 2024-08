VEDRO I SUNČANO / Idućih dana stabilnije, a na Jadranu novi toplinski val! Meteorolog otkrio kad će vrućina popustiti

Ujutro većinom vedro i sunčano, rijetko samo po gorskim kotlinama uz mjestimičnu i kratkotrajnu maglu. Vjetar na kopnu slab, još samo u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Duž obale u početku nešto vjetrovitije. Umjerena do pojačana, na sjevernom Jadranu i jaka, a u Velebitskom kanalu na udare olujna bura. Jutro malo svježije u kontinentalnim krajevima, između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bliže Jadranu ostaje iznad 20 stupnjeva, uz samo more i na otocima ponegdje i 25 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano. Stići će nešto oblaka sa sjevera, ali bit će to oni visoki, često prozirni oblaci. Vjetar slab, a temperatura oko 28-29 Celzijevih stupnjeva, moguće i 30. Na istoku slično. Dosta sunca, a malo oblaka se može razviti uglavnom samo oko zapadno slavonskog gorja. Temperatura između 28 i 31 stupnjeva. U Dalmaciji sunčano i vruće, u zaleđu čak i vrlo vruće. Bura će već do sredine dana sasvim oslabjeti, a zapuhat će slab do umjeren maestral. I na sjevernom Jadranu dosta sunčanih sati, štoviše sunčano će i prevladavati. Manji razvoj oblaka očekuje se samo rijetko u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre, ali brzo će se izdizati i ostat će suho. Bura slabi, ponegdje i okreće na slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura oko 31-32 stupnjeva, u gorju od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.