HO-HO-HO! / Ide nam napokon bijeli Božić! RTL-ov Dorian Ribarić otkrio gdje će snijega biti najviše

I evo ga, najvažnija vijest dana! Dočekali smo i to da, nakon godina toplih Božića, postoji šansa da ćemo u Hrvatskoj dočekati snijeg na Božić. Promjena vremena stiže u noći na petak, piše Državni hidrometeorološki zavod, donoseći kišu, zahlađenje i snijeg u gorju. No, to nije sve jer novo, još jače naoblačenje s obilnim oborinama dolazi početkom blagdanskog tjedna kada se očekuje snijeg i u nizinama, osobito na istoku zemlje. Je li moguće da će se ostvariti ono o čemu mnogi maštaju, snijeg na Božić? E to zna RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.