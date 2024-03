'NE KASKAMO ZA HDZ-OM' / Grmoja u RTL-u Danas: 'Nismo htjeli brzati jer nemamo donatore, tajkune iza sebe'

Nikola Grmoja iz Mosta bio je gost u RTL-u Danas. S njim je razgovarala Dajana Šošić. Most će uskoro predstaviti svoj plan, ali i svog kandidata za premijera. "Ne čekamo ništa. Čekamo trenutak pogodan za predstavljanje svog kandidata. Nismo željeli brzati jer smo svjesni da nemamo nekakve tajkune, donatore iza sebe. To će biti idući tjedan", najavio je i dodao kako smatra da će građani prepoznati da je upravo Most ona opcija koja se kroz cijelo ovo vrijeme. Ne smatra da kaskaju za HDZ-om