HARAJU VIRUSI / Gripa i dalje aktivna, liječnici zatrpani: 'Ljudi rade u zatvorenim prostorima, to pogoduje širenju virusa'

Liječnica Mirela Marković razgovarala je s reporterkom RTL-a Leonom Šiljeg o trenutnom stanju s gripom. 'Što se tiče naših starijih sugrađana da je tu ipak manje oboljelih iz razloga što se većina cijepila. Većina oboljelih je radno aktivnih. To su vam ljudi koji rade u zatvorenim prostorima. To sve pogoduje da se kapljično virus širi. Na žalost, nakon ere Covida, mi smo ustvari zaboravili one osnovne higijenske mjere, tako da se ruke više ne peru kao prije. Maske se ne nose i to sve pogoduje u zatvorenom prostoru da se virusi šire. Naravno, i djeca školske dobi u školama, vrtićima, također primjećujemo pritisak, pogotovo naše kolege pedijatri', poručuje.