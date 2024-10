NAUČIO I SINA / Gospodin Šime jedini na Pagu radi tradicionalnu pašku travaricu: 'Naučio me otac...'

Nekada je skoro svaka kuća na Pagu imala vinograd i svaka obitelj pravila je svoje vino, ali oduvijek im je od vina bila draža njihova paška travarica. Danas više nema vinograda, pa kupuju grožđe kako bi održali tradiciju pečenja ili kako oni kažu kuhanja rakije. Jesenski dani rezervirani su za druženje oko kotla obitelji Goleš. Uz njih kotao imaju još samo paške benediktinke. Već po nijansi tekućine koja curi iz kotla barba Šime može ocijeniti kakve je kvalitete rakija. Vitalnom vlasniku kotla su 93 godine i zadnji je na Pagu koji peče tradicionalnu pašku travaricu. 'Ja sam to sve primio od moga oca. Moj otac je kuvao još za vrijeme stare bivše Jugovine. Onda kad je on ostario, onda sam nastavio ja. Do sada sam kupio već tri kotla. I tako sam se u tome usavršio u toj paškoj travarici', kaže Šime Goleš i dodaje da je tajna aromatične travarice u omjeru voća i trava koje idu na mošt od grožđa.