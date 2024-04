NOVI SABORSKI ZASTUPNIK / Gordan Bosanac: 'Outanje ni mene ni drugih političara nije nam ni pomoglo ni odmoglo'

'Dobro je da ljudi jesu 'out' u političkim strankama i meni je drago da sam ja u takvoj stranci gdje to uopće nije tema. ne da se nešto skriva nego to je toliko normalno svima da nitko to ne problematizira', rekao je novi saborski zastupnik iz Možemo!