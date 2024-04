REAKCIJE PLJUŠTE / Glumačka scena šokirana slučajem Dalibora Matanića

'Kajem se', uz priznanje da je seksualno uznemiravao žene napisao je to na društvenim mrežama redatelj Dalibor Matanić. A onda ugasio profil na Facebooku. Objavio je to neposredno prije objave članka u Večernjem listu o ispovijestima žrtava. Matanić je sve priznao, rekao kako se prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i kako je kolegice uznemiravao kada je bio utjecajem alkohola ili droga. Uslijedile su, iako djeluje nevjerojatno, brojne poruke potpore Mataniću, no struka i šira javnost su zgroženi. '"Moram priznati da sam u šoku, ja ga znam više od 10 godina, radila sam s njim i nikad takvo nešto nisam doživjela. Nisam mislila da bi on bio takav tip', rekla je Ksenija Marinković, predsjednica Hrvatskog društva filmskih djelatnika.