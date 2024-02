MOOOLIM? / Gaf Hrvatske turističke zajednice iznenadio Mojmiru: 'Gdje znanje susreće profesionalnost'

Razlikujete li Korčulu i Rovinj? Ako ste pomislili pa naravno kakvo je to glupo pitanje, onda će vas zanimati da Hrvatska turistička zajednica: ne razlikuje. Molim? Na svojoj Facebook stranici HTZ je objavio sliku Rovinja uz tekst: Korčula, gdje povijesni šarm susreće tirkizne vode. Jeste li već posjetili ovaj idilični otok? Da stvar bude bolja, u komentarima su se javili stranci, s komentarima to nije Korčula, to je Rovinj. IZ HTZ-a su odgovorili da se radi o nenamjernoj pogrešci agencija koja koja im radi Facebook. Ali nije im to prvi put, jednom se u promo videu Hrvatske pojavio kadar norveškog vlaka. HTZ, gdje znanje susreće profesionalnost.