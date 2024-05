LJESTVICA JE VISOKO / Evo što HDZ i DP obećaju svojim programom: Minimalna mirovina od 750 eura, ali i povećanje plaća

Prosječna mirovina do kraja mandata trebala bi biti najmanje 750 eura, a uvode i godišnji dodatak za umirovljenike. Radit će se na gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji svih krajeva, a najavljuju i promicanje amaterskog i profesionalnog sporta. U pravednoj Hrvatskoj klasične najave - od neovisnosti pravosuđa do borbe protiv nasilja i korupcije - sve to uz ulaganje u infrastrukturu i povećanje plaća djelatnicima. Plan je i novi zakon o medijima u kojem, doduše, ne spominju novi hrvatski kulturni imaginarij, što je bio plan DP-a. Više o detaljima programa HDZ-a i DP-a pogledajte u videu