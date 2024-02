'Pitanje nacionalne sigurnosti' / Europski parlament izglasao novi popis kaznenih djela protiv okoliša

Predviđene su kazne zatvora do 10 godina, ali i one novčane - do 40 milijuna eura. Sve ovo u hrvatske zakone mora ući u roku od 2 godine. Istodobno, u Parlamentu je izglasana i Uredba o obnovi prirode, kojoj je cilj vratiti u dobro stanje sada narušenih 80 % europskih staništa. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Ane Trcol