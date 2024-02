nešto će biti i zabranjeno / Eu uvodi pravila i za igračke: Bit će manje olovne, toksične i opasne za djecu

Svaka igračka će imati takozvanu digitalnu putovnicu koja će otkrivati sve detalje o proizvodu, a neke će tvari biti zabranjene. Europska unija s novim pravilima zvoni na vrata trgovina s igračkama pa mnogim trgovcima i proizvođačima neće biti do pjesme. No u nekima ipak ne bi trebalo biti problema. Svojevrsni QR kod, odnosno digitalna putovnica za igračke više neće biti izbor nego obveza. Ona će zamijeniti izjavu o sukladnosti. Bit će dostupni podaci o proizvođaču, zakonodavni okviri, eventualni alergeni... Igračke povezane s internetom morat će sadržavati zaštitne mjere za kibernetičku sigurnost i zaštitu od prijevare. I s time bi veće probleme mogle imati e-trgovine. Već sada u igračkama ima svega i svačega. Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je lani ispitala 56 igračaka. Kod njih 13 pronađene su neispravnosti poput neodgovarajućih deklaracija, ali i fizičkih i mehaničkih svojstava. U Zavodu Andrija Štampar kažu da je 5 do 10 posto analiziranih igračaka neispravno. Postoji mogućnost da dođe do ozlijede djece. U njima nalazimo olovo, kod balona nalazimo toksične tvari... Detalje donosi Kristina Čirjak.