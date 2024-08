TKO ZNA ŠTO JE TU ISTINA... / Edo Pezzi o slučaju Perišiću: 'Gattuso očito misli da je došao u Bangladeš, a ne u Split'

Zvali su ga i čekali godinama. Na splitskim ulicama se pričalo o "opranoj posteljini", kružili su mitovi, tražili su se tragovi - vraća li se kako bi poveo Hajduk prema naslovu prvaka. I onda se na zimu želja ostvarila. Klub je objavio emotivni video povratka u "luke iz mog sna" nakon čega je Ivan Perišić euforično dočekan na Poljudu. Oporavak od ozljede brzo je stigao pa je uspio i zaigrati za Hajduk, no klub ipak nije došao do titule. Perišić je s reprezentacijom potom otišao na Euro u Njemačkoj, no nakon povratka u Split nešto očito nije išlo prema planu pa je prije nekoliko dana trener Gattuso izbacio Perišića iz ekipe te otkrio kako mu je rekao da želi otići. Razočarani navijači okomili su se na igrača, pa je sportski direktor Hajduka poslijepodne potvrdio da veliko zimsko pojačanje - odlazi već ovog ljeta. Gost Direkta je legendarni sportski novinar Edo Pezzi s kojim smo pričali o aktualnim događanjima. Pogledajte više u videu...