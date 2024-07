SAMO POBJEDA / Đivo otkrio Mojmiri: 'Nema nikakve šanse da Trump prizna poraz ako bude poražen'

'Ne vjerujem da ćemo gledati građanski rat, ali vjerujem ako Trump ne pobijedi da neće priznati poraz. I dok je Biden bio kandidat davao je do znanja da će prihvatiti rezultat samo ako pobijedi. Koliko će to izazvati političke nestabilnosti, to se ne zna'