VELIKI PETAK / Dio pokajnika na Filipinima se razapeli na križ, a drugi su bičevali svoja leđa do krvi

Najmanje desetak pokajnika pribijeno je u petak na drvene križeve na Filipinima, a drugi su bičevali svoja leđa do krvi u tradicionalnom uprizorenju smrti Isusa Krista. Obredi Velikog petka, vrhunac slavlja Velikog tjedna u većinski katoličkoj zemlji, održani su u nekoliko sela usred intenzivne ljetne vrućine i vlage. U nekim područjima bilo je i pljuskova. Najpopularnije mjesto raspeća je u selu San Pedro Cutud u pokrajini Pampangi, oko 60 kilometara sjeverno od Manile. Tisuće posjetitelja ondje svjedoče ekstremnim djelima vjere. Ruben Enaje preuzeo je glavnu ulogu u godišnjoj tradiciji u San Pedro Cutudu i razapet je već 35. put nakon što je nosio drveni križ težine 37 kilograma gotovo dva kilometra do brda. Djed sedmero unučadi obećao je da će nastaviti predvoditi proces raspeća dokle god bude imao snage za to. "Stalno govorim da je prošle godine bio zadnji put pa neću to ponavljati", rekao je 63-godišnji muškarac agenciji dpa u telefonskom razgovoru. "Kada moje tijelo otkaže, to će biti posljednji put", rekao je. Osim što je molio za više blagoslova za svoju obitelj, Enaje je rekao da je tražio zaštitu za Filipine, vladu i narod, posebno u jeku sukoba s Kinom zbog Južnog kineskog mora. "Kina je možda veća od nas, ali mi imamo Gospodina na našoj strani", rekao je. "Bogu ništa nije nemoguće." Katolička crkva ne potiče ekstremna djela vjere, ali ne čini puno da zaustavi tu praksu. Veliki tjedan je najvažniji vjerski događaj na Filipinima, državi u kojoj katolici čine više od 85 posto stanovništva.